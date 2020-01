Salvini condannato a pagare 5700 euro per cori contro i napoletani (Di domenica 12 gennaio 2020) Negli atti depositati al Tribunale di Torino dove Salvini ha aperto un processo per villipendio alla magistratura è spuntata una condanna a lui precedentemente inflitta per aver pronunciato cori ritenuti discriminatori nei confronti dei napoletani. La condanna di Salvini per i cori anti napoletani Si tratta di un decreto penale, ovvero della decisione di un giudice che, su richiesta del pm, stabilisce, qualora lo ritenga, una pena pecuniaria per l’imputato senza passare per il processo. Nel caso di Salvini a chiederlo era stato il procuratore aggiunto Emilio Gatti e ad emettere la sentenza il giudice Roberto Ruscello. Costui aveva condannato il leader della Lega al pagamento di 5700 euro per aver violato la legge Mancino. Quella cioè che punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di ... Leggi la notizia su notizie

d_granuzzo : RT @Gianni_Pisa: X ricordare agli amici napoletani?????? - giovcusumano : RT @mbenzoni: #Salvini #Lega condannato per azioni discriminatorie cioè perché #razzista, ma si è sempre dimenticato di farsene un vanto ep… -