Joaquin Phoenix arrestato a Washington, durante una manifestazione sul clima (Di sabato 11 gennaio 2020) L’attore Joaquin Phoenix è stato arrestato a Washington, durante una manifestazione sul clima. Joaquin Phoenix è stato arrestato. L’attore, che ha appena vinto il Golden Globe ed è in corsa agli Oscar per la sua interpretazione in “Joker”, film di cui è protagonista, stava partecipando a Washington a una manifestazione sul cambiamento climatico. Alla stessa … L'articolo Joaquin Phoenix arrestato a Washington, durante una manifestazione sul clima NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

