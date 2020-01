Giorgia Meloni pronta a scendere in piazza per difendere Salvini sul caso Gregoretti (Di sabato 11 gennaio 2020) Giorgia Meloni è pronta a difendere a spada tratta Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Pubblicamente, si intende, anche in piazza. La storia si ripete, quindi, nonostante i due arrivino da un periodo di divergenze (almeno in apparenza). Dopo il caso Diciotti, in cui la posizione della leader di FdI ha contribuito a salvare Salvini, anche per il caso Gregoretti Giorgia Meloni non si tira indietro e si dichiara accanto a Salvini insieme al suo partito con un tweet. LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni: «Molti elettori del M5S stanno tornando nella loro casa, a destra» Il tweet di Giorgia Meloni sul caso Gregoretti .@matteoSalvinimi, anche @FratellidItaIia pronta a scendere in piazza per il caso #Gregoretti. Tutto il centrodestra compatto sia pronto ad una mobilitazione nazionale! — Giorgia Meloni <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f1ee-1f1f9.png" alt=" Leggi la notizia su giornalettismo

