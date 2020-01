Ercolano, bimbo morto a 1 anno e mezzo a causa della febbre. Il sindaco: “Fiaccolata in suo onore” (Di sabato 11 gennaio 2020) Ercolano, cittadina della provincia di Napoli all’ombra del Vesuvio, è in lutto per la morte di un bambino di un anno e mezzo, deceduto in ospedale a causa di una febbre molto alta. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, che su Facebook ha scritto: ” Non oso neanche immaginare il dolore dei suoi fratellini, dei genitori e di tutti gli amici e parenti che lo conoscevano”. Un grave lutto ha colpito la comunità di Ercolano, cittadina della provincia di Napoli all’ombra del Vesuvio: Giovanni, bimbo di appena un anno e mezzo che insieme alla famiglia viveva in città, è improvvisamente deceduto all’ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, dove era ricoverato a causa di una febbre molto alta. La notizia si è diffusa rapidamente ad Ercolano, gettando nello sgomento non solo quanti conoscevano il bimbo e la sua famiglia, ma ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

