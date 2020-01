Danni del fumo: come smettere definitivamente (Di sabato 11 gennaio 2020) Il fumo è una vera e propria dipendenza che ha conseguenze deleterie sulla salute, in generale. I Danni del fumo sono preoccupanti, non solo per i fumatori, ma anche per chi sta loro accanto. Ecco alcuni utili consigli su come smettere in modo definitivo e quali sono i benefici della rinuncia a questo vizio. Danni del fumo Le conseguenze relative al fumo di sigaretta sono varie e l’impatto, gli effetti negativi sulla salute, in generale, rischiano di avere delle ripercussioni che si protraggono nel tempo. Il fumo è una vera e propria droga e risulta essere incompatibile con uno stile di vita sano ed equilibrato. I Danni che provoca il fumo dipendono da alcuni fattori, quali l’età, ma anche il numero di sigarette e i vari metodi d’inalazione. Il fumo rappresenta la causa principale di morte. Ogni anno più di 6 milioni di soggetti muoiono a causa delle conseguenze legate ... Leggi la notizia su notizie

