Udinese, Okaka: «De Paul fuoriclasse. Ibrahimovic e Ronaldo…» (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’attaccante dell’Udinese Okaka ha parlato della lotta Scudetto in Serie A e del compagno di squadra De Paul Stefano Okaka ha affrontato il tema legato alla lotta per lo Scudetto in Serie A durante un’intervista a Radio Sportiva: «Juventus e Inter sono sicuramente le favorite, vedremo alla fine chi vincerà. Ronaldo, Ribery e Ibrahimovic sono grandi campioni e fa piacere affrontarli, ma la competitività la danno le squadre medie e piccoli». Su Rodrigo De Paul: «Può diventare un fuoriclasse, è giovane e ha talento. È normale che ci siano grandi club interessati a lui, se continua così non avrà problemi a esprimere il suo talento», ha concluso Okaka sul compagno in bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

