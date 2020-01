Spread a quota 100 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milano. “Le tensioni in medio oriente, anche se dovessero continuare, non avranno particolari ripercussioni sull’economia europea, che è stata, invece, oggettivamente indebolita dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La politica americana nei confronti della Cina ha colpito indirettamente Leggi la notizia su ilfoglio

walterbielli : L' economia alle 17 (Appuntamento quasi quotidiano): - Lo SPREAD in discesa del 4% a 160,5 punti base - La BORSA in… - borello_paolo : @CottarelliCPI Monti ha lasciato il governo con lo spread che toccava quota 500. Ma è stato definito il salvatore d… - walterbielli : l' ECONOMIA in soldoni: i mercati non credono ai 'venti di guerra': - Lo SPREAD scende un po' già dalle 9 - La BORS… -