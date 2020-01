Regionali Calabria, l’avviso di Zingaretti a Salvini: “Il Pd non lo distruggerai mai” (Di sabato 11 gennaio 2020) Ancora un botta e risposta tra Salvini e Zingaretti. Il leader del Carroccio si è detto sicuro di "stravincere alle Regionali per cancellare il Pd". La replica del segretario dem: "Oggi sei nervoso perché ti abbiamo chiesto chiarimenti sul rapporti tra Lega e mafia? il Pd non lo distruggerai mai". Leggi la notizia su fanpage

berlusconi : ???? La Calabria può diventare il simbolo del riscatto del Mezzogiorno e l’Emilia Romagna può liberarsi da un sistema… - you_trend : ?? Sondaggio #Noto sulle elezioni regionali in #Calabria: Santelli (CDX): 52% Callipo (CSX): 34% Aiello (M5S): 10% Tansi (Altri): 4% - LegaSalvini : REGIONALI, #SALVINI: 'IL 26 GENNAIO LIBEREREMO LA CALABRIA' #26gennaiovotoLega -