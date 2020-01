Quota 100 e dichiarazione dei redditi: moduli AP139 e AP140 online (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quota 100 e dichiarazione dei redditi: moduli AP139 e AP140 online Quota 100 è una misura temporanea (periodo di validità triennio 2019-2021) che dà la possibilità di accedere alla pensione a chiunque abbia raggiunto i due seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. L’accesso a Quota 100 (su cui spesso diamo aggiornamenti in ordine alle procedure da seguire) esclude per i beneficiari la possibilità di continuare a lavorare. Infatti il comma 3 dell’articolo 14 contenuto nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 stabilisce che la pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Quota 100: ... Leggi la notizia su termometropolitico

CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… - Mov5Stelle : Il Taglio delle pensioni d'oro è una delle nostre battaglie storiche, insieme a Reddito di Cittadinanza e Quota 100… - Mov5Stelle : Con #Quota100 abbiamo dato la possibilità a moltissime persone di andare finalmente in pensione. Abbiamo conferma… -