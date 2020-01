Papà trova un parente nudo nella stanza dei bambini e lo aggredisce (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un Papà, durante le festività natalizie, è entrato nella stanza dei suoi bambini ed ha trovato davanti a sé trova un parente seminudo di fronte ai suoi bambini di 2 e 3 anni. La reazione dell’uomo è stata decisamente violenta: solo l’intervento della polizia ha messo fine all’aggressione. parente aggressore, già pregiudicato Il Papà, vedendo l’uomo nudo nella stanza, reagisce violentemente massacrando di botte il parente aggressore che però reagisce spingendolo fuori dalla stanza. Il padre pieno di rabbia, ha poi preso la pistola e l’ha puntata contro l’aggressore. Nel frattempo gli altri parenti hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine che hanno arrestato il parente accusato di comportamenti indecenti e aggressione domestica, e l’hanno portato nel carcere di Rappahannock. Pare che l’uomo non fosse nuovo a questi comportamenti. Dalle prime indagini è emerso che il ... Leggi la notizia su thesocialpost

