Napoli, uomini contati per Gattuso con la Lazio: le scelte di Ringhio Napoli – In attesa dei colpi di mercato che dovrebbero consegnarli anche Lobotka dopo Demme, Gennaro Gattuso si ritrova costretto a fare i conti con l'emergenza per la sfida di domani contro la Lazio. Il tecnico del Napoli ha diramato la lista dei convocati e all'appello rispondono "presente" appena 19 calciatori. Annunciata l'assenza di Koulibaly, che Ringhio non intende rischiare, la novità è rappresentata dal forfait di Meret. Fuori causa anche Mertens, ancora in Belgio, al pari di Maksimovic, Ghoulam, Malcuit e Younes. Questi i giocatori sui quali potrà fare affidamento il tecnico partenopeo per l'ultima gara del girone di andata in programma all'Olimpico: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina,

