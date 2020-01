Metro A, riapre Baldo degli Ubaldi: era chiusa da 3 mesi, 6 scale mobili su 12 rimangono fuori uso (Di venerdì 10 gennaio 2020) riapre questa mattina la stazione della linea A della Metropolitana Baldo degli Ubaldi. Il servizio è tornato attivo dalle 5.30 dopo che ieri è stata data l'autorizzazione per la sua riapertura. Per adesso si potrà entrare e uscire solo da via Baldo degli Ubaldi, mentre sei scale mobili su dodici restano fuori uso. Leggi la notizia su fanpage

InfoAtac : #info #atac - metro A: da inizio servizio di domani, riapre la stazione Baldo degli Ubaldi #Roma - paolorm2012 : RT @FarodiRoma: Metro A. Riapre domani la Stazione Baldo degli Ubaldi. Finalmente - Notiziedi_it : Metro A, riapre la stazione Baldo degli Ubaldi: via libera a sei scale mobili su dodici -