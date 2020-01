Iran: “Boeing deve partecipare all’inchiesta sull’aereo ucraino caduto” (Di venerdì 10 gennaio 2020) I media Iraniani hanno reso noto che le autorità del Paese hanno invitato la Boeing a partecipare all’inchiesta sul disastro aereo di Teheran. Non c’è pace per il costruttore Boeing. Dopo i problemi legati al ritiro dei 737 Max, ora il colosso viene ‘invitato’ a partecipare all’inchiesta sul disastro aereo di un velivolo ucraino avvenuto … L'articolo Iran: “Boeing deve partecipare all’inchiesta sull’aereo ucraino caduto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

