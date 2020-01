Inter – Atalanta | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di sabato 11 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A continuano con il match tra Inter e Atalanta. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. L’Inter viene da una grande vittoria in casa del Napoli con il risultato di 1 -3 in favore dei nerazzurri. Goleada per l’Atalanta che vince contro il Parma per 5 – 0 al termine di una partita a dir poco emozionante. L’Inter si trova in prima posizione a parimerito con la Juventus che non le da tregua e a questo punto non si può più commettere passi falsi. L’Atalanta si trova in quinta posizione a 34 punti e anche per lei una vittoria è d’obbligo vedendo così raggiungibili Roma e Lazio davanti a lei. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Inter – Atalanta L’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

