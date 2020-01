Guidonia, pedone falciato in via Roma: è gravissimo, 23enne positiva all’alcol test (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un uomo di 57 anni è stato investito questa mattina in via Roma, al centro di Guidonia. Si tratta di un pasticcere che stava andando al lavoro: è stato falciato da una ragazza di 24 anni risultata positiva all'alcol test. La giovane è stata denunciata per lesioni stradali, l'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'Umberto I. Leggi la notizia su fanpage

CorriereCitta : Notte turbolenta a Guidonia: auto falcia un pedone, poi fa strike con le macchine in sosta. «Conducente aveva bevut… -