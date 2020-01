Graffiti “Alieni” sul monumento del neolitico in stile Stonehnge (Di venerdì 10 gennaio 2020) Qualche vandalo ha ricoperto i montanti del monumento del neolitico di Mulfra Quoit con il graffito di due figure aliene, si cercano i colpevoli. No, in questo caso non parliamo di una presunta prova dell’esistenza di extraterrestri, bensì del mistero legato a chi abbia avuto l’ardire di vandalizzare un monumento d’importanza storica, addirittura risalente a … L'articolo Graffiti “Alieni” sul monumento del neolitico in stile Stonehnge NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

