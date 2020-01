Gattuso su Meret: «Con Ancelotti ruotavano sempre e ora volete fare polemica» (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso presenta la sfida contro la Lazio in conferenza stampa a Castel Votlurno. Tra le altre domande si sofferma sulla polemica sollevata dalla possibile esclusione di Meret tra i pali dopo gli errori contro l’Inter «Adesso si parla di Ospina, di Meret. Meret ha commesso un errore come altri calciatori, vediamo. Domani scelgo chi deve giocare ma non c’è nessuna esclusione, siamo una squadra. Non capisco perché con Ancelotti c’era un continuo ricambio di calciatori titolari e adesso cercate la polemica su Meret titolare o meno domani per avere un titolo» È stato lei ha parlare di Meret come portiere titolare «Meret è titolare però poi vediamo, non comincia a cambiare niente, è stato anche due giorni senza allenarsi. Domani vedrete chi gioca» L'articolo Gattuso su Meret: «Con Ancelotti ruotavano sempre e ora volete fare polemica» ... Leggi la notizia su ilnapolista

