Filma la fidanzata mentre fanno sesso e invia tutto al padre e al fratello minorenne della ragazza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Al termine di una relazione sentimentale durata circa due anni, un uomo di 37 anni residente a Matera ha pubblicato su Facebook alcuni video nei quali la donna veniva ripresa in atteggiamenti hot: dopo la denuncia, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di revenge porn. La polizia di Matera ha arrestato un 37enne, M.D.F., residente a Palazzo San Gervasio ma con domicilio nel capoluogo, con l’accusa di revenge porn nei confronti della ex fidanzata. Stando a quanto ricostruito, l’uomo al termine di una relazione sentimentale durata circa due anni, ha pubblicato su Facebook alcuni video nei quali la donna veniva ripresa in atteggiamenti intimi. I particolari delle indagini sono stati forniti stamani, in una conferenza stampa, dal Procuratore della Repubblica di Matera, Pietro Argentino che ha coordinato le indagini svolte dal pm Anna Franca Ventricelli. Secondo quanto accertato, il ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

