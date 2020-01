Falso controllo dell’acqua in casa, ennesimo furto ad anziano a Limbiate (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un uomo di 83 anni di Limbiate è stato truffato da un Falso tecnico dell’acqua. E’ accaduto giovedì mattina in via Vesuvio. Un finto tecnico, con una falsa divisa, ha suonato il campanello, dicendo che era necessario un controllo alla rete idrica. Per rendere più credibile la sua versione, l’uomo avrebbe spruzzato in aria uno spray urticante dicendo che era era una sostanza dispersa dalla rete idrica. Il pensionato ha dato credito al finto tecnico, accettando di mettere i soldi e i gioielli a disposizione dell’operaio, con la scusa di non danneggiarli. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

