CorSport: Lazio-Napoli, probabile chance per Elmas (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non è una situazione facile quella in cui si trova il Napoli alla vigilia della partita contro la Lazio. Gli infortunati aumentano, così come i dubbi di Gattuso. Saranno indisponibili, domani, Koulibaly (che forse rientrerà per la Juve) e Maksmimovic. Mertens ha scelto di restare ancora in Belgio, Ghoulam “rimane periferico, avvolto nei propri pensieri”. E come se non bastasse, ieri è sorto anche il dubbio per Meret, per il quale la contusione rimediata contro l’Inter lascia “la porta socchiusa a qualsiasi possibilità, ottimista oppure no”. Gattuso potrebbe riproporre, accanto a Manolas, come centrale, Giovanni Di Lorenzo. “L’idea Di Lorenzo centrale, rivista la partita, non è tramontata, resta lì, come opzione per avere comunque fisicità in mezzo all’area, per fronteggiare il gioco aereo ma anche per ritrovarsi con un uomo rapido (e che cambierà i ... Leggi la notizia su ilnapolista

