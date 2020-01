Cannabis, “scoperte due nuove sostanze”: una è molta più potente del tetracannabinolo (Thc) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il risultato apre nuove strade per comprendere meglio l’efficacia in ambito terapeutico della Cannabis. Sono stati scoperti due nuovi fitocannabinoidi della Cannabis: uno è il tetraidrocannabipherolo (Thcp), che ha un’attività psicotropa 33 volte maggiore rispetto al più noto tetracannabinolo (Thc), e l’altro è il Cbdp. Ad individuarli i ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il cui studio è pubblicato sulla rivista Scientific Reports (Nature) I due cannabinoidi sono stati estratti dalla Cannabis medicinale FM2, prodotta dall’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Lo studio, condotto in vitro e sui topi, ha mostrato che il Thcp ha un’interazione con i recettori dei cannabinoidi 33 volte superiore rispetto al Thc. In altre parole è come se fosse un Thc più potente, con la stessa capacità di azione ma a dosi molto più basse. Sull’altro componente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cannabis, “scoperte due nuove sostanze”: una è molta più potente del tetracannabinolo (Thc) - fattoquotidiano : Cannabis, “scoperte due nuove sostanze”: una è molta più potente del tetracannabinolo (Thc) - Noovyis : (Cannabis, “scoperte due nuove sostanze”: una è molta più potente del tetracannabinolo (Thc)) Playhitmusic - -