Calciomercato Roma, idea Caputo se parte Kalinic: può essere lui il vice Dzeko (Di venerdì 10 gennaio 2020) La permanenza di Nikola Kalinic alla Roma non è così scontata e se dovesse partire il croato il club giallorosso sta pensando anche all'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, per il ruolo di vice Dzeko. L'attaccante potrebbe decidere di lasciare Sassuolo per cimentarsi con una grande piazza e il club neroverde potrebbe anticipare il rientro di Gianluca Scamacca, attualmente in prestito all'Ascoli. Leggi la notizia su fanpage

