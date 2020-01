Calciomercato, Inter scatenata: Giroud a un passo, offerta per Eriksen (Di sabato 11 gennaio 2020) Il francese può arrivare già la prossima settimana (distanza di un milione col Chelsea) mentre i contatti con l'agente del giocatore del Tottenham sono stati positivi. Leggi la notizia su foxsports

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… - DiMarzio : #Calciomercato | #ManUtd, Ashley #Young rifiuta il rinnovo: vuole solo l'#Inter -