Autostrada A6, si stacca rivestimento volta. Chiusa galleria Ricchini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ancora un crollo in galleria dopo quelli sulla A26 e sulla A10. Parte dell'intonaco della volta della galleria Ricchini, nel comune di Quiliano, in provincia di Savona, è crollato la scorsa notte. Il tratto dell'Autostrada A6 interessato è quello della Torino-Savona. La galleria è rimasta Chiusa in direzione del capoluogo piemontese ed è stata riaperta in mattinata dopo che i vigili del fuoco e la Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi. La A6 è la stessa Autostrada dove, lo scorso novembre, è crollato un pezzo di viadotto travolto da una frana. Leggi la notizia su tg24.sky

Rosyfree74 : RT @fanpage: Paura in autostrada: si stacca rivestimento dal soffitto della galleria in A6 - MinaUritu : RT @EnzoPaso: Per fortuna niente di grave, ma anche questo dimostra la scarsa manutenzione da parte di #autostrade Si stacca rivestimento… - GeaPilato : RT @EnzoPaso: Per fortuna niente di grave, ma anche questo dimostra la scarsa manutenzione da parte di #autostrade Si stacca rivestimento… -