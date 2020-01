Totti, altro like indigesto ai tifosi della Roma: stavolta è per la Lazio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo il caso su Florenzi, nuove polemiche per un altro like messo sui social da Totti agli auguri di Vieri per i 120 anni della Lazio Bobo Vieri ha fatto gli auguri alla Lazio per i suoi 120 anni, e Totti ha messo like alla foto sulla sua rivale storica. Vieri e Totti sono grandi amici, ma i tifosi della Roma non hanno gradito il “cuore” su Instagram, pochi giorni dopo la polemica del presunto like messo a un commento negativo su Florenzi. View this post on Instagram Happy birthday Lazio 120 anni Leggi la notizia su calcionews24

