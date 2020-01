Nonno violenta il nipotino: "Giochiamo ai fidanzati" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Valentina Dardari Il 73enne è stato rinviato a giudizio. Si era offerto di badare al piccolo, dopo che il padre naturale era stato allontanato Terribile vicenda familiare a Biella dove un Nonno di 73 anni sarebbe stato accusato di aver violentato il nipotino di soli sei anni. Il pensionato è stato rinviato a giudizio. L’uomo si era offerto di badare al bambino in assenza del padre naturale, suo figlio, allontanato per maltrattamenti nei confronti della mamma del bimbo. E proprio l’uomo che avrebbe dovuto proteggerlo e ridargli il sorriso, lo avrebbe invece violentato, avvicinandolo con giochi tutt’altro che puliti. Il Nonno giocava con il nipotino fingendo di essere fidanzati Già perché, secondo quanto emerso, il Nonno avrebbe più di una volta proposto al piccolo di giocare a fingere di essere due fidanzati, una scusa per toccarlo e violentarlo sessualmente. I sospetti erano ... Leggi la notizia su ilgiornale

