“Non parla, aiuto!”. GF Vip, attimi di paura per Michele Cucuzza in diretta tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un inizio col botto quello del Grande Fratello di ieri sera, ma anche quello di Rita Rusic sul divano della casa davanti agli occhi attoniti di Michele Cucuzza. Eh sì, perché l’ex moglie di Cecchi Gori è svenuta sul sofà. Ma partiamo con ordine. Appena entrato, Michele Cucuzza è stato il protagonista di un brutto spavento. Il concorrente del reality di Canale 5 è stato protagonista di un ‘crudele’ scherzo organizzato da Alfonso Signorini, conduttore dello show e Rita Rusic, concorrente del programma. Il momento, c’è da ammetterlo, è stato davvero divertente. Anche se, senza alcun dubbio, quegli attimi per il giornalista sono stati davvero di ‘paura’ intensa. Sin dai primi istanti di diretta televisiva, il reality sta regalando dei momenti davvero incredibili. Non soltanto per il balletto iniziale, il momento emozionante di cui è stato protagonista Alfonso Signorini, l’esuberanza di Pupo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

