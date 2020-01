"Non abbiamo abolito la povertà" (Di giovedì 9 gennaio 2020) “La povertà purtroppo non è abolita ma la misura sta dando ottimi risultati e ossigeno a milioni di italiani sfortunati”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parlando del reddito di cittadinanza. “In questo momento - spiega - il reddito è distribuito tra poco più di un milione di nuclei familiari. Se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione tecnica della legge, a regime raggiungeremo tre dei cinque milioni di persone considerate povere dall’Istat: il sessanta per cento”.Rispondendo all’obiezione secondo cui la norma non tiene conto dell’andamento del costo della vita ed è penalizzante per chi ha molti figli, il presidente dell’Inps ha osservato: “Per tenere conto del costo della vita bisognerebbe calcolare la variazione del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

