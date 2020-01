Marco Salmi esce con la bicicletta per andare a scuola. Non è mai arrivato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Marco Salmi, 17 anni, ha perso la vita, in sella alla sua bicicletta, investito da un’automobile. La tragedia lungo via Morane, a Modena. Una nuova vittima della strada. Questa volta a Modena. Muore investito da un’auto, Marco Salmi, studente di 17 anni. Sulla zona, al momento del tragico schianto, c’era nebbia. Gli inquirenti stanno raccogliendo … L'articolo Marco Salmi esce con la bicicletta per andare a scuola. Non è mai arrivato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

