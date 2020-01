LIVE Bulgaria-Germania 0-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: un Grozer spaziale regala il secondo set ai tedeschi, difficoltà per Sokolov (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Ancora un attacco vincente di Fromm, gran difesa in precedenza di Kampa. 0-1 Si riparte con un mani-out di Fromm. 21:15 Questo set farà molto male, specialmente dal punto di vista mentale, ai bulgari, che avevano creduto nel rientro. I tedeschi sul finale hanno avuto grande difficoltà a mettere la palla a terra ed è proprio in quel momento che Grozer è salito in cattedra facendo la differenza. 23-25 Krick manda la Germania sul 2-0. 23-24 Primo tempo vincente di Gotsev, restaun solo set-point. 22-24 Mani-out assurdo di Grozer, che al terzo tentativo, senza rincorsa, trova un punto insperato. 22-23 Ancor una battuta sbagliata per i tedeschi, questa volta è Kaliberda a spedire fuori il servizio. 21-23 Palla piazzata di Grozer, che si sta mettendo tutta la squadra sulle spalle. 21-22 Errore dai nove metri per Kampa. 20-22 Grozer non ci sta ... Leggi la notizia su oasport

