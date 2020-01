Libia, Di Maio: mettere tutti attorno a un tavolo per soluzione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (askanews) – Italia in prima linea per trovare una soluzione al conflitto in corso in Libia. Lo ha assicurato il ministro degli esteri Luigi Di Maio. E’ arrivato il momento di “mettere tutti i paesi intorno a un tavolo e trovare una soluzione checi consente di garantire la pace in questa regione”, ha detto . Di Maio ha sottolineato la necessità di stabilità nella regione. “Senza la stabilità è difficile riuscire a implementare progetti economici nuovi”, ha detto il ministro, che poi ha ricordato gli incontri avuti nella regione: “In tutti gli accordi sulla Libia c’è stato accordo: adesso è il momento di mettere tutti i paesdi intorno a un tavolo e trovare una soluzione che ci consente di garantire la pace in questa regione”. Di Maio ha inoltre lodato il ruolo svolto dall’Algeria nell’ambito della sicurezza ... Leggi la notizia su notizie

