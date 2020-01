La matematica del cuore: è possibile applicare una scienza così esatta all’amore? (Di giovedì 9 gennaio 2020) La sposo, ma sei tu la mia donnaCi faccio un figlio, ma fra noi non cambia nullaSe ti avessi conosciuta prima...Devo lavorareAspettiamo che i figli crescano un po’Non voglio farti soffrireSono divorziatoQuelle foto sono solo un paraventoTi amo, ma capisco se scegli tuo maritoNon posso vivere senza di teAl cuor non si comanda, e questo lo sappiamo tutti. Ma se pensate che all’amore non si possano applicare assiomi ed equazioni matematiche, vi state sbagliando di grosso. È vero che 1 + 1 non fa sempre 2, soprattutto in amore, ma è anche vero che vi sono situazioni che continuano a ripetersi e che lasciano spazio per costruire assunti e leggi. A questa conclusione sono arrivati Alessandro Nicolò Pellizzari, giornalista e autore del seguitissimo blog che porta il suo nome, dove disquisisce di problemi di cuore, ed Eliselle, scrittrice e organizzatrice di eventi letterari. Il risultato ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : La matematica del cuore: è possibile applicare una scienza così esatta all’amore? - luvbakugox : 5.5 in matematica sulla verifica del 23 dicembre, raga si sboccia - HHezerS_ : 0, 0 punti su 100 al compito di matematica ed avevo fatto più di metà del compito e pensavo prendessi 6 -