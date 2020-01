Incidente autostradale: morto il 25enne Sebastiano Guidone (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tragedia lungo la Napoli-Canosa, per un gravissimo Incidente autostradale costato la vita a un 25enne. Sebastiano Guidone, residente a Terzigno, era a bordo della sua auto quando, all’altezza del chilometro 16,6, ne ha perso il controllo andandosi a scontrare con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Incidente autostradale lungo la A16 Lo schianto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 gennaio ed è costato la vita a Sebastiano Guidone. Il giovane era al volante della sua Peugeot 206 quando all’improvviso, per cause che le forze dell’ordine stanno provando ad accertare, si è scontrato violentemente con un mezzo pesante. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i ... Leggi la notizia su notizie

