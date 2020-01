Incidente a Ischia, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: morta una donna (Di giovedì 9 gennaio 2020) Incidente stradale, purtroppo mortale, nella tarda serata di ieri, 8 gennaio, sull'isola di Ischia: per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 82 anni ha perso il controllo dell'automobile che stava guidando e si è schiantata contro un muro; inutili i soccorsi. Ferito in maniera non grave il figlio della vittima, che si trovava in auto con lei. Leggi la notizia su napoli.fanpage

