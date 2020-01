Elezioni Regionali, nei Verdi è scontro tra Francesco Borrelli e Stefano Buono (Di giovedì 9 gennaio 2020) Forti tensioni all'interno del partito ambientalista, dove per le Regionali potrebbero essere schierati sia il consigliere regionale uscente Francesco Emilio Borrelli, che il consigliere comunale di Napoli Stefano Buono. Quest'ultimo coinvolto nella vicenda dell'audio dei consiglieri "ribelli", divulgato da La Repubblica. "Non esco dai Verdi - assicura Buono - sono uomo di partito, sono pronto a fare un passo indietro solo se me lo chiede il partito". Leggi la notizia su napoli.fanpage

