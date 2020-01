Calabria, il paradosso: l’impianto sciistico Carlomagno resta chiuso per neve (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calabria, sciare sulla Sila: chiuso l’impianto di Carlomagno a gennaio 2020 Il centro sci di fondo Carlomagno, in Calabria, resta chiuso nonostante le abbondanti nevicate di questo inizio 2020. Sconfortante e deludente la situazione del più grande complesso sciistico calabrese per sci di fondo, fra i più grandi del Sud Italia nonché quello posto più … L'articolo Calabria, il paradosso: l’impianto sciistico Carlomagno resta chiuso per neve è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

PAnnicchino : Deve essere anche questa colpa di Milano - fuk1furiosa : Il paradosso della Calabria: impianti sciistici chiusi causa neve - marcomordenti1 : Il paradosso della Calabria: impianti sciistici chiusi causa neve - Il Quotidiano del Sud -