Binge Drinking: i giovani e l’alcool (Di giovedì 9 gennaio 2020) In Italia è allarme per i minorenni che arrivano al Pronto soccorso in stato di grave ubriachezza. Il fenomeno è presente da Nord a Sud e nell’ultima relazione al Parlamento del ministero della Salute si dice che nel 2018 il 17% dei 38mila intossicati da alcol portati negli ospedali aveva meno di 14 anni. Spiega oggi il Corriere della Sera che fra i 15 e i 17 anni sono in crescita i casi di «Binge Drinking», l’abbuffata alcolica finalizzata a ubriacarsi. Finiscono in ospedale più spesso le ragazze dei ragazzi perché gli enzimi del fegato femminile hanno meno capacità di metabolizzare l’alcol. E comunque la non metabolizzazione comporta rischi elevati (anche a fronte di piccole quantità di alcol) almeno fino a 21 anni, perché fino a quell’età (su un fisico non ancora formato) l’alcol non assorbito circola così com’è e causa intossicazioni. Interagisce con i neuroni e ne pregiudica il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

