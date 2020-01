Trump:raid,tutto bene! Valutiamo danni

"Va" così il presidentein un tweet nella notte dopo iliraniano nelle due basi Usa in Iraq. "Stiamo facendo una ricognizione deie delle vittime in queste ore-ha aggiunto. Finora vaAbbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo! Rilascerò una dichiarazione in mattinata (pomeriggio in Italia ndr)".(Di mercoledì 8 gennaio 2020)