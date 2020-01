Parigi, bimbo morto in carrello aereo

carrello di un aereo atterrato all'aeroporto Parigino di Roissy-Charles de Gaulle, in provenienza da Abidjan, in Costa d'Avorio. Air France conferma e deplora la morte di "un passeggero clandestino", mentre fonti di sicurezza ivoriane citate dalla France Presse rilevano, "al di là del dramma umano, una falla primaria" nella sicurezza allo scalo di Abidjan. A quota di crociera 9-10mila metri, la temperatura arriva a -50°.(Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il cadavere di un bambino "di circa 10 anni" è stato ritrovato stamattina neldi unatterrato all'aeroportono di Roissy-Charles de Gaulle, in provenienza da Abidjan, in Costa d'Avorio. Air France conferma e deplora la morte di "un passeggero clandestino", mentre fonti di sicurezza ivoriane citate dalla France Presse rilevano, "al di là del dramma umano, una falla primaria" nella sicurezza allo scalo di Abidjan. A quota di crociera 9-10mila metri, la temperatura arriva a -50°.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)

