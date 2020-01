Papa Francesco: accoglienza dei migranti, i maltesi sono un popolo buono, fate come loro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bergoglio rende omaggio all'accoglienza del popolo di Malta, ma senza citarli evidentemente indirizza un severo monito, anzi una censura o addirittura un anatema implicito ai popoli europei e italiano Leggi la notizia su firenzepost

