Olimpiadi Giovanili 2022 assegnate a Dakar: i Giochi sbarcano in Africa per la prima volta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le Olimpiadi Giovanili 2022 si disputeranno a Dakar (Senegal) dal 22 ottobre al 9 novembre. L'Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato la sua decisione nella giornata odierna, la quarta edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli atleti under 18 andrà dunque in scena in Africa: per la prima volta nella storia il Continente Nero ospiterà un appuntamento olimpico. Dakar segue così Buenos Aires 2018, i primi due appuntamenti di questa kermesse si erano svolti a Singapore nel 2010 e a Nanchino nel 2014.

