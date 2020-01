Libero: record di gol in Serie A (516), la colpa è del crollo dei difensori come Koulibaly e Manolas (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Serie A fa il pieno di gol, scrive Libero. Finora sono 516 le reti realizzate in campionato, un record dalla stagione 2004-05. L’anno scorso, di questi tempi, le reti erano 470. Da che dipende? Non certo dalle nuove regole sul fallo di mano in area. “È sì vero che, in proporzione, i rigori assegnati finora, 81 (media 0,45 a gara), sono aumentati rispetto alla scorsa stagione (in totale furono 118, media 0,31: dunque quest’anno +44%), però la percentuale realizzativa è calata: dall’80,5 siamo al 77,7”. E allora, son gli attaccanti a essere diventati irresistibili, si chiede Libero, “oppure le difese italiane sono piene di falle?” La risposta propende per la seconda ipotesi. Sono sparite “le certezze dei “muri””. “Una garanzia come Koulibaly è vittima di infortuni e svarioni in una stagione mai così deludente a Napoli; l’apporto di ... Leggi la notizia su ilnapolista

