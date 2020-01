Golden Globe, Beyoncé e Jay Z arrivano in ritardo e si portano lo champagne “da casa” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Golden Globe, Beyoncé e Jay Z arrivano in ritardo e si portano lo champagne “da casa” Sembrerebbe che Beyoncé e suo marito Jay Z non siano passati inosservati durante la serata dei Golden Globe 2020, che si è tenuta la notte tra il 5 e il 6 gennaio scorsi al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Un evento atteso ed esclusivo a cui ha preso parte, come ogni anno, tutto lo star system hollywoodiano, dato che si tratta della cerimonia che, di fatto, anticipa quella ancora più celebre degli Oscar 2020. Beyoncé e Jay Z, però, quest’anno hanno fatto notare la loro presenza tramite un’iniziale assenza: la coppia ha prima disertato il red carpet per poi presentarsi alla cerimonia di premiazione con un ritardo di circa 2 ore. I due, sopraggiunti infatti nella sala dell’hotel in forte ritardo, hanno però dovuto attendere che Kate McKinnon finisse il suo discorso per ... Leggi la notizia su tpi

Golden Globe 2020 - Beyoncé e Jay-Z portano lo champagne da casa : ecco perché : Ai Golden Globe 2020 c'era un ospite in più: lo champagne che Beyoncé e Jay-Z si sono portati da casa , non per risparmio o per motivi di gusto: ecco perchè. Beyoncé , Jay-Z e lo champagne di troppo ai Golden Globe 2020 : quella che si è consumata nella notte dei premi al cinema e alla TV è stata una storia di bollicine e di gusto, cattivo. Beyoncé Knowles e il marito Jay-Z erano stati regolarmente invitati, durante quest'edizione dei Golden Globe ...

5 (+1) serie che i Golden Globe ci suggeriscono di recuperare : I Golden Globe – assieme agli Emmy Awards – sono i premi americani più ambiti nell’ambito dell’intrattenimento televisivo. I primi, selezionati dall’associazione della critica straniera, quest’anno hanno premiato interpreti e titoli equamente suddivisi tra show dei canali via cavo (Succession, Chernobyl, Fosse /Verdon, The Loudest Voice) e di piattaforme digitali (The Crown, Fleabag, Ramy), alcuni tutt’altro che mainstream e di ...

Ana De Armas svela il fondoschiena nella sensuale foto ai Golden Globe 2020 : Ana De Armas , vista recentemente in Knives Out, svela il fondoschiena in una sexy foto nel backstage dei Golden Globe 2020 . Splendida e lanciatissima, Ana De Armas si svela in una serie di foto scattate in occasione dei Golden Globe 2020 dal foto grafo Greg Williams. nella foto che vi mostriamo di seguito, l'attrice di Knives Out è foto grafata di spalle, con l'abito che ha indossato alla cerimonia e mostra un sensuale fondoschiena . A sua volta, ...

«Succession» - serie tv. Cast - trama e curiosità sulla sorpresa dei Golden Globe 2020 : Ci sono volute due stagioni e una ventina di episodi. Ma alla fine ce l’ha fatta, Succession ha conquistato un posto d’onore nell’albo delle serie tv, portandosi a casa ben 2 Golden Globe : miglior serie tv drammatica e miglior attore in una serie drammatica (Brian Cox). Prodotta da HBO, trasmessa in Italia da Sky, Succession mette in scena, come da titolo, una successione dinastica. Il passaggio di testimone di un impero dei media da un magnate ...

Joaquin Phoenix e Rooney Mara ai Golden Globe 2020 : la foto di un abbraccio emozionante : Joaquin Phoenix e Rooney Mara si abbracciano in una foto emozionante dopo la vittoria di lui ai Golden Globe 2020 per la sua interpretazione in Joker. Joaquin Phoenix e Rooney Mara si abbracciano dopo la vittoria dell'attore ai Golden Globe 2020 : la foto scattata da Greg Williams cattura tutte le emozioni della vittoria di Phoenix per la sua interpretazione in Joker, il film di Todd Phillips che negli ultimi mesi ha stravolto la sua vita e la ...

Joaquin Phoenix - Rooney Mara e il discorso ecologista ai Golden Globe 2020 : Nelle grandi cerimonie dello spettacolo ultimamente la notifica di un premio ottiene quasi meno attenzione dei discorsi d’accettazione delle star. Vedi il caso di Joaquin Phoenix , Golden Globe 2020 come migliore attore protagonista in un film drammatico con Joker. Nei suoi 3 minuti di discorso , più che conquistare tutti, ha sorpreso e colpito tutti. E questo nella sostanza quanto nella forma. Con quest’ultima che ha molto ...

Golden Globe 2020 : migliori film e registi - ecco i premi. : Golden Globe 2020 : migliori film e registi , ecco i premi. . Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020 presieduta dallo stand-up comedian e attore Ricky Gervais. Molte delle previsioni si sono rivelate esatte, ma le sorprese non sono mancate: The Irishman – ultimo lavoro di Martin Scorsese prodotta e distribuita da Netflix – è rimasto all’asciutto, cedendo il posto alle altre pellicole ...

(I’m Gonna) Love Me Again - storia di una canzone da Golden Globe e di un'amicizia senza tempo : La felicità è nulla se non è condivisa. Ne sanno qualcosa Bernie Taupin ed Elton John, legati da amicizia, lavoro e (I’m Gonna) Love Me Again , un brano da Golden Globe . «È la prima volta che vinco un premio con Bernie Taupin. Non abbiamo mai vinto un Grammy, non abbiamo mai vinto nulla insieme tranne questo e sono felice» Bernard John "Bernie" Taupin è il poeta, paroliere e ...

Jennifer Aniston e Brad Pitt - riavvicinamento ai Golden Globes? : Golden Globes 2020, l’ambito premio che sancisce i migliori film e programmi televisivi della stagione, tenutosi in questi giorni, ha visto protagonisti due ex storici: Jennifer Aniston e Brad Pitt . I due non hanno avuto rimostranze a rispondere alle domande dei giornalisti sulla loro storia. Brad Pitt : “Sono single“, e la Aniston sorride Premiato come miglior attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood, al Beverly Hilton ...

C’era una volta…a Hollywood premiato al Golden Globe : C’era una volta…a Hollywood premiato al Golden Globe C’era una volta…a Hollywood premiato al Golden Globe Durante la serata della 77esima edizione dei Golden Globe Awards, trasmessa in Italia la notte tra il 5 e il 6 gennaio 2020, il regista e produttore cinematografico (noto per successi come Le iene e Pulp Fiction) Quentin Tarantino si è aggiudicato il riconoscimento assegnato dai membri della Hollywood Foreign Press ...

Obi-One Kenobi - il il look di Ewan McGregor ai Golden Globe fa impazzire i fan! : Il web sta impazzendo dopo aver visto Ewan McGregor con un look alla Obi-Wan Kenobi durante la cerimonia dei Golden Globe s, aumentando così l'hype per la nuova serie Disney+. I fan di Star Wars stanno intasando il web con commenti entusiasti per il look e la pettinatura di Ewan McGregor durante la serata dei Golden Globe 2020, che ricorda molto quello del suo personaggio Obi-Wan Kenobi , che tornerà molto presto nell'omonima serie che arriverà in ...

Polemica su Michelle Williams ai Golden Globes : "Grata alla società in cui è possibile l'aborto" : “Sono grata per il riconoscimento ricevuto. E sono anche grata di vivere in un momento per la nostra società, in cui esiste la possibilità di scelta”. Michelle Williams , ora in dolce attesa, ha dedicato alle donne e al diritto all’aborto il suo discorso pronunciato sul palco dei Golden Globes 2020, dove è salita per ritirare il premio come Migliore attrice in una miniserie o film televisivo. ...

È ora di (ri)scoprire The Act - la tormentosa serie esaltata dal Golden Globe a Patricia Arquette : La carriera di Patricia Arquette non è riducibile alle ultime, seppur splendide, serie televisive di cui è stata coprotagonista. La sua celebrità nasce e si consolida nell'arco di svariati decenni, dai primi film diretti da Sean Penn e David Lynch, passando per lo straordinario successo di Boyhood – per il quale ha vinto un Oscar e una sfilza di altri premi –, fino ad arrivare alle esaltanti avventure televisive di Escape at Dannemora e The ...

Beyoncé e Jay-Z si sono portati da bere da casa ai Golden Globes 2020 : Il loro champagne personale The post Beyoncé e Jay-Z si sono portati da bere da casa ai Golden Globes 2020 appeared first on News Mtv Italia.

