FOX al TCA, il futuro di Prison Break e 24, nuove strategie e la cancellazione di BH90210 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) FOX al TCA, il futuro di Prison Break e 24, un revival di The O.C.? La cancellazione del revival di Beverly Hills, 90210. Al TCA Winter Press Tour, il presidente FOX, Michael Thorn ha parlato un po’ delle strategie future che adotterà il canale nei prossimi mesi. Da quando FOX è diventato un canale indipendente, slegandosi dall’impero 20th Century FOX che è stato acquistato da Disney, la strategia è stata chiara: meno serie, più show e più eventi sportivi. Da questa strategia è nato un palinsesto autunnale fatto da serie tv di successo e altre meno, di partite di football, di wrestling e show come The Masked Singer che hanno portato FOX ad essere il canale più visto nel target A18-49, e la strategia non cambierà, anzi. Il canale infatti ha ordinato uno spinoff di The Masked Singer (Il Cantante Mascherato), lo show con i cantanti parte dello showbiz di cui non si conosce ... Leggi la notizia su dituttounpop

