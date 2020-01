CorSport: Callejon-Napoli, De Laurentiis non vuole cedere e rimanda tutto a giugno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ancora tutto da decidere per Mertens e Callejon, scrive il Corriere dello Sport. Il rischio che vadano via dal Napoli, però, è concreto. “Mertens ha estimatori sparsi ovunque – dalla Cina, alla Germania, all’Italia – e può aspettare o anche no, avendo una clausola che gli consentirebbe di liberarsi per emigrare (ma solo per questo); e Callejon ha percezione della stima di Rafa Benitez, della eventualità che la Spagna lo riaccolga a braccia aperte e gli consenta di chiudere a casa sua”. A Mertens il Napoli ha offerto un biennale alle cifre attuali. Per quanto riguarda invece Callejon il discorso è in stand-by. Scrive il quotidiano sportivo: “De Laurentiis ha scelto di non cedere, di andare avanti sino a giugno, però le strategie possono anche cambiare in corsa e nessuno vieta di sedersi intorno ad un tavolo per riparlarne: a meno che, come un anno fa con ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: #Callejon-#Napoli, #DeLaurentiis non vuole cedere e rimanda tutto a giugno - ilNapolista - zazoomnews : CorSport: Napoli-Inter Gattuso si affida a Insigne Milik e Callejon - #CorSport: #Napoli-Inter #Gattuso - napolista : CorSport: Napoli-Inter, Gattuso si affida a Insigne, Milik e Callejon Mertens non è ancora del tutto recuperato. In… -