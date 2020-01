Civitavecchia, un’area del cimitero per i feti abortiti. Scoppia la protesta dei gruppi femministi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un’area del cimitero di Civitavecchia sarà dedicata al seppellimento di «prodotti abortivi e feti entro il terzo mese che non siano stati dichiarati nati morti dall’ufficiale di stato civile». Il via libera è arrivato dall’assessore Manuel Magliani, che ha annunciato la fine dell’iter, in collaborazione con l’Asl 4, e la firma del contratto di concessione di un’area cimiteriale del cimitero nuovo. Una richiesta sostenuta dall’associazione anti abortista “Difendere la vita con Maria Onlus”. L’attività è pienamente legale, ed è consentita dall’articolo 7 comma 2 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, che prevede l’inumazione dei «prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina». A sostenere la pratica, come riporta il Messaggero, ... Leggi la notizia su open.online

