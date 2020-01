Agropoli, allontanamento per un parcheggiatore abusivo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Agropoli (Sa) – Nel corso di un mirato servizio, questa mattina, personale della Polizia municipale, diretta dal comandante Carmine Di Biasi, ha fermato un 30enne originario del Napoletano intento ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del parcheggio “Landolfi”. Ad operare cap. Oricchio, mar. Immerso e apm Cauceglia. A carico del soggetto, con precedenti specifici, fogli di via e Daspo emessi da una serie di Comuni del Salernitano, è stato operato un ordine di allontanamento, previsto dal decreto Minniti. È stato ammonito e reso edotto che l’inosservanza di tale provvedimento determinerà l’emissione di Daspo urbano da parte del questore di Salerno, della durata massima di sei mesi. E in caso di reiterazione dell’inosservanza, potranno essere adottate altre misure di maggiore ... Leggi la notizia su anteprima24

