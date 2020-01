Taglio cuneo fiscale da luglio 2020: cosa cambia e chi ci guadagna (Di martedì 7 gennaio 2020) La Manovra economica del 2020 ha introdotto da luglio il Taglio del cuneo fiscale al posto degli 80 euro che aveva introdotto Renzi. I tecnici sono al lavoro in questi mesi per varare il decreto che ne disporrà concretamente le regole, anche se la confusione tra i lavoratori è molta. Che cosa cambia con il Taglio del cuneo fiscale? Chi ci guadagna? Taglio cuneo fiscale 2020 La legge di Bilancio approvata dal Parlamento introduce alcune novità per i lavoratori: a partire da luglio 2020, infatti, partirà il Taglio del cuneo fiscale. Ciò si traduce, per molti lavoratori, nella trasformazione degli 80 euro di Renzi in detrazioni fiscali. I tecnici sono al lavoro per delineare il decreto che sarà attuazione e imporrà le regole di tale misura. Da quanto si apprende, però, per il 2020 sono stati investiti 3 miliardi di euro, che diventeranno 5 miliardi nel 2021. Il ministro ... Leggi la notizia su notizie

NicolaPorro : Si parla sempre del taglio del cuneo fiscale... ma mai per il ceto medio! @enrico_zanetti ci svela alcuni numeri in… - notizieit : Taglio cuneo fiscale da luglio 2020: cosa cambia e chi ci guadagna - zazoomblog : Arriva il taglio del cuneo fiscale al posto degli 80 euro: cosa cambia e chi ci guadagna - #Arriva #taglio #cuneo… -