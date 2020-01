Scherma, Coppa del Mondo Parigi 2020: date, programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 7 gennaio 2020) Riparte la Coppa del Mondo di Scherma e sarà un fine settimana ricchissimo, con tutte le armi protagoniste. Per il fioretto maschile si gareggia a Parigi, dove sabato è in programma la prova individuale, mentre domenica spazio alla gara a squadre. Grande attesa in casa Italia con Alessio Foconi e Daniele Garozzo tra i favoriti il sabato e poi con il quartetto che avrà come sempre da duellare con Stati Uniti, Francia e Russia. Di seguito il programma completo delle gare di Parigi, valevoli per la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Le gare saranno trasmesse diretta streaming sul canale Youtube della FIE. Coppa DEL Mondo FIORETTO MASCHILE Parigi 2020: programma E orari D’INIZIO VENERDI’ 10 GENNAIO Dalle ore 9.00: Qualificazioni SABATO 11 GENNAIO: Dalle ore 8.30: Inizio assalti tabellone principale Dalle ore 19.: Semifinali e finali DOMENICA 12 GENNAIO Dalle ore ... Leggi la notizia su oasport

