Paolo Becchi svela l'epurazione di Di Maio: "M5s, ora dieci espulsi e 15 sospesi", un nome clamoroso (Di martedì 7 gennaio 2020) Questione di ore: il Movimento 5 Stelle sta per perdere altri pezzi, pesantissimi. È Paolo Becchi, su Twitter, a svelare cosa bolle in pentola alla Casaleggio Associati: "Dopo Paragone - scrive l'editorialista di Libero, ex ideologo dei 5 Stelle delle origini - tra oggi e domani una decina di nuovi Leggi la notizia su liberoquotidiano

boettoisabella1 : RT @Libero_official: 'Dopo #Paragone, 10 espulsi e 15 sospesi nel #M5s'. #Becchi anticipa la slavina politica: nome clamoroso @pbecchi - ht… - murphi57 : RT @Libero_official: 'Dopo #Paragone, 10 espulsi e 15 sospesi nel #M5s'. #Becchi anticipa la slavina politica: nome clamoroso @pbecchi - ht… - MTaur0 : RT @Libero_official: 'Dopo #Paragone, 10 espulsi e 15 sospesi nel #M5s'. #Becchi anticipa la slavina politica: nome clamoroso @pbecchi - ht… -